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«Арсенал» в погоне за «Тоттенхэмом», Кейн забил с центра поля, «Ювентус» вырвался на первое место на 90+7-й минуте

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Радость футболистов «Арсенала» после гола в ворота «Шеффилда».
Фото Reuters
Радость футболистов «Ювентуса».
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «пчелы» — кошмар «Стэмфорд Бридж»

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
28 окт, 14:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:2
Брентфорд

Не проигрывавший с конца сентября «Челси» начал первую игру дня очень мощно, однако запала синих хватило до середины первого тайма. Или, скорее, «Брентфорд» подстроился под темп хозяев, которые упустили пару перспективных моментов, а неожиданный удар Мадуэке с острого угла приняла на себя перекладина.

Но во второй половине «пчелы» принялись жалить соперника. И если один раз Санчес выручил, то пришедший в чужую штрафную защитник Пиннок замкнул подачу в районе дальней штанги. В концовке же «Челси» настолько увлекся попытками спасти игру, что получил от Мбемо гол в пустые ворота. Эта пара команд по-своему уникальна — в последний раз в английском чемпионате хозяева побеждали в 1946 году. А «Брентфорд» — первая команда, которой удалось в АПЛ выиграть три первых матча на «Стэмфорд Бридж».

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
28 окт, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:0
Шеффилд Юнайтед

Поражение «Челси» — признак типичной нестабильности для строящейся команды. Когда-то такой был «Арсенал», но сейчас «канониры» — устоявшийся коллектив, который не отпустил в отрыв победивший накануне и сохраняющий за собой первое место «Тоттенхэм». Травмировался на несколько недель отлично сыгравший в Лиге чемпионов против «Севильи» Габриэл Жезус? Есть Нкетиа, оформивший против аутсайдера свой первый хет-трик в АПЛ.

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А ведь англичане в составе «Арсенала» не исполняли «трюков со шляпой» более восьми лет — со времен завершившего этим летом карьеру Тео Уолкотта. Самым красивым получился третий гол Нкетиа, когда он из-за штрафной отправил мяч в верхний угол. Что до несчастного «Шеффилд Юнайтед», то одно набранное очко и 29 пропущенных мячей после десяти туров — худший старт в истории АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
28 окт, 19:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:2
Ньюкасл Юнайтед

Еще в начале сентября казалось, что проигравший три раза подряд «Ньюкасл» не потянет игру на два фронта. Правда, тогда следовало сделать скидку на то, что у «сорок» был невероятно сложный отрезок с матчами против «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Брайтона». А теперь о той черной полосе никто не вспоминает, потому что команда Эдди Хау конкурентоспособна в Лиге чемпионов и хороша в АПЛ.

В субботу беспроигрышная серия «Ньюкасла» в национальном первенстве достигла шести матчей (+4=2), а Уилсон показал, что потеря Исака чувствительна, но не критична. А первый субботний гол Каллума получился особенным во всех отношениях. Во-первых, это был эффектный удар «ножницами». Во-вторых, «Вулверхэмптон» стал 23-й командой, чьи ворота Уилсон поражал в премьер-лиге. Из тех, против кого он сыграл не менее четырех матчей, неприятностей избежал только... «Ньюкасл».

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Наконец, нападающий с 45 мячами вышел на чистое третье место среди лучших снайперов «сорок» в АПЛ. Понятно, что догнать отличившегося 148 раз Алана Ширера нереально, но до Питера Бердсли осталось всего три гола. Вот только победы это не принесло, что можно расценить как очередной комплимент «Вулверхэмптону». На родном «Молинью» «волки» в последнее время неуязвимы. Обыграли «Ман Сити» (2:1), отняли очки у прекрасной «Астон Виллы» (1:1) и спаслись против «Ньюкасла». Единственное, что испортило настроение хозяевам, — травма покинувшего поле на носилках Педру Нету. До этого лучший ассистент чемпионата заработал седьмой балл, с углового выполнив подачу на Лемина.

Радость футболистов «Ювентуса».
Фото Reuters

Италия: битва с невезением

Италия. Серия А. 10-й тур
28 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Верона

Матч «Ювентуса» против находящейся рядом с зоной вылета «Вероной» превратился в марафон невезения туринского форварда Мойзе Кина. Игравший когда-то за желто-синих форвард губил момент за моментом, а когда мяч оказывался в сетке — в дело вступали новые технологии. В первом тайме полуавтоматическая система определения офсайда показала, что в положении «вне игры» оказалась крошечная часть пятки Кина. Во второй половине уже ВАР нашел повтор того, как в начальной стадии атаки поразивший цель головой форвард отмахнулся от соперника и попал тому в лицо.

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В какой-то момент Массимилиано Аллегри потерял терпение и заменил Кина, а тот — демонстрируя очевидное недовольство — сразу ушел в раздевалку. Только лучше все равно не стало. Промахи, попадание с нескольких метров в стоявшего у линии ворота защитника, безуспешные попытки заработать пенальти... Но в итоге Кин вернулся на скамейку и увидел, как на седьмой добавленной минуте после попадания в штангу и очередного крутого сейва Монтипо мяч в сетку все же добил Камбьясо.

Концовка получилась столь эмоциональной, что арбитр напоследок удалил Аллегри со скамейки. Впрочем, Макс это переживет. Тем более — «Старая синьора» стала лидером серии А. Удержатся ли там туринцы — зависит от того, как в воскресенье «Интер» сыграет с «Ромой».

Германия: восемь голов за тайм

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
8:0
Дармштадт

В ворота «Баварии» после паузы в 350 дней вернулся Мануэль Нойер, и партнеры словно решили усложнить ему задачу в противостоянии с выходцами из второй бундеслиги. Со знаком «минус» отличился Киммих, который потерял мяч перед своей штрафной и завалил на газон выходившего один на один соперника. Удивительно, но до этого года одного из баварских лидеров никогда не удаляли с поля, а с февраля у него уже две красных карточки.

Желтую вскоре получил Томас Тухель, в гневе выскочивший на поле и рисковавший досрочно отправиться в раздевалку вслед за своим игроком. Но по большому счету серьезных претензий к судьям не было. Да, арбитр после подсказки ВАР отменил заработанный Лаймером пенальти, однако сбивали австрийца до штрафной. К тому же составы уравнялись из-за удаления игрока «Дармштадта», а к 41-й минуте гости и вовсе остались вдевятером.

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До перерыва они дотянули, но потом началась классическая баварская экзекуция. Подробности при таком результате излишни, хотя восемь голов за тайм — даже в формате «10 на 9» — событие уникальное. С «Баварией» подобного никогда не случалось. Кроме того, в бундеслиге никто не забивал 34 мяча к девятому туру. Исторический показатель с уникальным бомбардиром Кейном. Его 12 точных ударов на нынешнем отрезке — еще один рекорд немецкого чемпионата, причем в субботу Харри отправил мяч в цель со своей половины поля! А Мюллеру для попадания в историю хватило одного точного удара, и он стал первым баварцем, хотя бы раз поражавшим цель на протяжении 15 сезонов.

Воспользовавшись осечкой «Штутгарта», который без своего суперснайпера Гирасси уступил дома «Хоффенхайму», баварцы вышли на первое место и ждут воскресного ответа «Байера». А также предстоящую через неделю немецкую классику против Дортмунда. Там — с учетом дисквалификации Киммиха и травмы Горецки — будет на порядок сложнее.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 19:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
6:0
Кельн

Не возникло проблем и у «Лейпцига», который как минимум на сутки сравнялся по набранным очкам с дортмундской «Боруссией». В отличие от «Баварии», «быки» решили все свои вопросы до перерыва, выдав убойный отрезок с тремя голами, начиная с 40-й минуты. Положил же начало разгрому гол вернувшегося в стартовый состав Вернера, но все-таки лучший снайпер в истории «Лейпцига» сейчас не первый номер в атаке команды Марко Розе. На данный момент вне конкуренции забивший уже восемь мячей Опенда. Бельгиец внес серьезный вклад в рекордную результативность «быков» в этом сезоне. Раньше после девяти туров у них никогда не было более двадцати голов, а сейчас набралось уже 25.

Статистика дня
2 пенальти парировал в этом чемпионате Португалии голкипер «Бенфики» Трубин. Вратарям лиссабонцев подобного не удавалось на протяжении 40 лет.
5 сухих матчей провел в этом сезоне голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич. В лигах топ-5 в этом сезоне по играм на ноль серб уступает только Булке из «Ниццы» (7) и стражу ворот «Интера» Зоммеру (6).
7 месяцев не забивал в португальской лиге экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.
10 голов забил в ла лиге полузащитник «Реала» Беллингем. Больше, чем в любом из своих мадридских сезонов отличался Зинедин Зидан. Сегодня англичанин стал первым в XXI веке игроком сливочных, который сделал дубль в дебютном класико.
32 гола забил в лиге 1 и лиге 2 нападающий «Ланса» Сотока, который стал лучшим снайпером кроваво-золотых в XXI веке.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Лейпциг
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
ФК Ювентус
5
2
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