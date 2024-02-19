Мюллер разочарован результатами «Баварии» в последних матчах

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на последние неудачные результаты команды в бундеслиге. Вчера, 18 февраля, мюнхенцы уступили «Бохуму» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Трудно найти правильные слова, чтобы описать то, что чувствуют игроки «Баварии». Нам нужно сделать шаг вперед, даже если сейчас это кажется очень сложным», — цитирует Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Поражение от «Бохума» стало для «Баварии» вторым подряд в чемпионате Германии и третьим подряд во всех турнирах.

Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги с 50 очками в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 8 очков.