Ханс Флик: «После паузы «Бавария» хочет впечатлить своим футболом весь мир»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал о желании его команды демонстрировать яркий футбол после возвращения чемпионата Германии-2019/20 с паузы, связанной с пандемией коронавируса.

— В принципе, мало что поменяется, за исключением того, что всем на скамейке запасных придется сидеть в масках, — приводит Goal.com слова Флика. — Мы с игроками обсудили их нынешние возможности и ожидания. Более 200 стран будут следить за нашими матчами, это достаточно большая аудитория, которой можно себя показать. После этой паузы из-за пандемии мы хотим показать нашим зрителям футбол высочайшего уровня. Хотим впечатлить мир.

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Первый матч после паузы «Бавария» проведет на выезде против «Униона». Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Униона» — 14, ничья — 7, победа «Баварии» — 1,2.