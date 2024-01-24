Горецка не думает об уходе из «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не собирается покидать мюнхенский клуб в этом году, сообщает журналист Керри Хау.
По данным источника, 28-летний футболист ни с кем не общался на тему своего возможного ухода из «Баварии» и намерен бороться за место в основе.
Ранее в СМИ писали, что немец собирается продолжить карьеру в Англии.
В этом сезоне Горецка провел за «Баварию» 20 матчей, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|18
|15
|3
|0
|50-14
|48
|
2
|Бавария
|17
|13
|2
|2
|52-16
|41
|
3
|Штутгарт
|18
|11
|1
|6
|38-23
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|18
|10
|3
|5
|40-21
|33
|
5
|Боруссия Д
|18
|9
|6
|3
|37-25
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|7
|4
|29-22
|28
|
7
|Фрайбург
|18
|8
|4
|6
|24-28
|28
|
8
|Хоффенхайм
|18
|7
|3
|8
|34-36
|24
|
9
|Хайденхайм
|18
|6
|4
|8
|27-34
|22
|
10
|Аугсбург
|18
|5
|6
|7
|26-33
|21
|
11
|Вольфсбург
|18
|6
|3
|9
|22-29
|21
|
12
|Боруссия М
|18
|5
|5
|8
|35-38
|20
|
13
|Вердер
|18
|5
|5
|8
|25-31
|20
|
14
|Бохум
|18
|4
|8
|6
|20-34
|20
|
15
|Унион Б
|16
|4
|2
|10
|17-31
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|18
|2
|5
|11
|11-33
|11
|
18
|Дармштадт
|18
|2
|5
|11
|22-46
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|1 : 0
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|0 : 4
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|3 : 2
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 3
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|0 : 1
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|1 : 2
|7.02
|20:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|15
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|15
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|13
|1
|5
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