Горецка не думает об уходе из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не собирается покидать мюнхенский клуб в этом году, сообщает журналист Керри Хау.

По данным источника, 28-летний футболист ни с кем не общался на тему своего возможного ухода из «Баварии» и намерен бороться за место в основе.

Ранее в СМИ писали, что немец собирается продолжить карьеру в Англии.

В этом сезоне Горецка провел за «Баварию» 20 матчей, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.