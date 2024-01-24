Тухель рассказал о состоянии «Баварии» перед матчем с «Унионом»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии команды перед матчем с «Унионом» в рамках перенесенного 13-го тура бундеслиги.
«Нам всегда нужно побеждать. Получат ли игроки еще один шанс или пришло время перемен? Мы посмотрим на тренировки и примем решение перед матчем», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.
Встреча команд состоится сегодня, 24 января, на «Альянц Арене». Начало — в 22.30 мск.
Мюнхенцы с 41 очком занимают второе место в бундеслиге. «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|18
|15
|3
|0
|50-14
|48
|
2
|Бавария
|17
|13
|2
|2
|52-16
|41
|
3
|Штутгарт
|18
|11
|1
|6
|38-23
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|18
|10
|3
|5
|40-21
|33
|
5
|Боруссия Д
|18
|9
|6
|3
|37-25
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|7
|4
|29-22
|28
|
7
|Фрайбург
|18
|8
|4
|6
|24-28
|28
|
8
|Хоффенхайм
|18
|7
|3
|8
|34-36
|24
|
9
|Хайденхайм
|18
|6
|4
|8
|27-34
|22
|
10
|Аугсбург
|18
|5
|6
|7
|26-33
|21
|
11
|Вольфсбург
|18
|6
|3
|9
|22-29
|21
|
12
|Боруссия М
|18
|5
|5
|8
|35-38
|20
|
13
|Вердер
|18
|5
|5
|8
|25-31
|20
|
14
|Бохум
|18
|4
|8
|6
|20-34
|20
|
15
|Унион Б
|16
|4
|2
|10
|17-31
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|18
|2
|5
|11
|11-33
|11
|
18
|Дармштадт
|18
|2
|5
|11
|22-46
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|1 : 0
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|0 : 4
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|3 : 2
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 3
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|0 : 1
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|1 : 2
|7.02
|20:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|15
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|15
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|13
|1
|5
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