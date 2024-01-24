Тухель рассказал о состоянии «Баварии» перед матчем с «Унионом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии команды перед матчем с «Унионом» в рамках перенесенного 13-го тура бундеслиги.

«Нам всегда нужно побеждать. Получат ли игроки еще один шанс или пришло время перемен? Мы посмотрим на тренировки и примем решение перед матчем», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Встреча команд состоится сегодня, 24 января, на «Альянц Арене». Начало — в 22.30 мск.

Мюнхенцы с 41 очком занимают второе место в бундеслиге. «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.