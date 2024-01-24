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Сегодня, 14:02

Тухель рассказал о состоянии «Баварии» перед матчем с «Унионом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии команды перед матчем с «Унионом» в рамках перенесенного 13-го тура бундеслиги.

«Нам всегда нужно побеждать. Получат ли игроки еще один шанс или пришло время перемен? Мы посмотрим на тренировки и примем решение перед матчем», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Встреча команд состоится сегодня, 24 января, на «Альянц Арене». Начало — в 22.30 мск.

Мюнхенцы с 41 очком занимают второе место в бундеслиге. «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.

ФК Бавария
ФК Унион Берлин
Томас Тухель
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Неделя

Тухель считает, что «Бавария» играет хуже его ожиданий
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 17 13 2 2 52-16 41
3
 Штутгарт 18 11 1 6 38-23 34
4
 РБ Лейпциг 18 10 3 5 40-21 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 18 7 7 4 29-22 28
7
 Фрайбург 18 8 4 6 24-28 28
8
 Хоффенхайм 18 7 3 8 34-36 24
9
 Хайденхайм 18 6 4 8 27-34 22
10
 Аугсбург 18 5 6 7 26-33 21
11
 Вольфсбург 18 6 3 9 22-29 21
12
 Боруссия М 18 5 5 8 35-38 20
13
 Вердер 18 5 5 8 25-31 20
14
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 18 2 5 11 11-33 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
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34 тур
20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 1 : 0
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 2 : 2
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 0 : 4
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 1 : 1
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 3
21.01 17:30
Бавария – Вердер
 0 : 1
21.01 19:30
Боруссия М – Аугсбург
 1 : 2
7.02 20:30
Майнц – Унион Б
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 22
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 12
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 15 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 13 1 5
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