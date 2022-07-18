Голкипер Янн Зоммер близок к переходу в «Ниццу»

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер близок к переходу из менхенгладбахской «Боруссии» в «Ниццу», сообщает L'Equipe.

Стороны уже провели переговоры и договорились о сделке. Главный тренер французского клуба Люсьен Фавр был главным инициатором приглашения 33-летнего вратаря.

Ранее этим летом «Ниццу» покинул основной вратарь Вальтер Бенитес. Аргентинец перебрался в ПСВ.

В прошлом сезоне Зоммер принял участие в 35 матчах во всех турнирах и пропустил 63 гола. Семь игр он отыграл без пропущенных мячей.