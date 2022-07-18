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Сегодня, 17:32

Горецка пропустит 6-8 недель из-за операции на колене

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка пропустит старт сезона в бундеслиге, сообщает Sky Sport Germany.

27-летний хавбек перенес операцию на колене и пропустит от шести до восьми недель.

В прошлом сезоне Горецка забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах «Баварии» во всех турнирах. Он также пропустил несколько месяцев из-за травмы бедра.

Первый официальный матч сезона-2022/2023 «Бавария» проведет 30 июля против «Лейпцига». Команды разыграют Суперкубок Германии.

Леон Горецка
ФК Бавария
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