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Сегодня, 23:11

«Бавария» готова продать защитника Павара за 35 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» этим летом готова продать защитника Бенжамена Павара, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенский клуб оценивает 26-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, сделав 1 результативную передачу.

Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года, перейдя из «Штуттгарта». Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
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