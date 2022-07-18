«Бавария» готова продать защитника Павара за 35 миллионов евро

«Бавария» этим летом готова продать защитника Бенжамена Павара, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенский клуб оценивает 26-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, сделав 1 результативную передачу.

Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года, перейдя из «Штуттгарта». Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.