Голкипер «Герты» перешел в дортмундскую «Боруссию»
Вратарь «Герты» Марсель Лотка продолжит карьеру в «Боруссии», сообщает сайт команды из Дортмунда.
21-летний голкипер покинул «Герту» на правах свободного агента. Берлинский клуб, при этом, получит определенный процент с последующей продажи футболиста.
В минувшем сезоне бундеслиги Лотка отыграл 10 матчей, пропустил 20 голов, дважды сохранив ворота «сухими».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 400 тысяч евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|5 : 1
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|3 : 2
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
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