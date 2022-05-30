Голкипер «Герты» перешел в дортмундскую «Боруссию»

Вратарь «Герты» Марсель Лотка продолжит карьеру в «Боруссии», сообщает сайт команды из Дортмунда.

21-летний голкипер покинул «Герту» на правах свободного агента. Берлинский клуб, при этом, получит определенный процент с последующей продажи футболиста.

В минувшем сезоне бундеслиги Лотка отыграл 10 матчей, пропустил 20 голов, дважды сохранив ворота «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 400 тысяч евро.