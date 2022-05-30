Нападающий «Баварии» Левандовски хотел бы продолжить карьеру в Испании

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Испании.

«Испания великолепна. У нас есть дом на Майорке. Думаю, что это действительно хорошее место — не только для отдыха», — цитирует поляка Sport1.

Футболист сборной Польши выразил желание покинуть «Баварию» при действующем контракте до 2023 года.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах.