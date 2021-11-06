Гол Левандовски принес «Баварии» победу над «Фрайбургом»
«Бавария» в матче 11-го тура чемпионата Германии победила «Фрайбург» со счетом 2:1. Победный гол забил Роберт Левандовски.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице. «Фрайбург» — на третьем месте.
В другом матче «Арминия» в гостях победила «Штутгарт» — 1:0. Гол забил Масая Окугава.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
11-й тур
«Бавария» — «Фрайбург» — 2:1 (1:0)
Голы: Горецка, 30 (1:0). Левандовски, 75 (2:0). Хаберер, 90+3 (2:1).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез (Ньянзу, 84), Упамекано, Дэйвис, Горецка (Толиссо, 71), Киммих, Левандовски, Мюллер (Мусиала, 71), Коман (Гнабри, 66), Сане (Шупо-Мотинг, 84).
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Силдиллиа, 80), Гюнтер, Кюблер (Демирович, 80), Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Грифо, Хелер, Чон У Ен (Шаде, 74).
Судья: Штегеманн (Германия).
6 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
«Штутгарт» — «Арминия» — 0:1 (0:1)
Гол: Окугава, 19.
«Штутгарт»: Бредлов, Антон, Соса, Каразор, Ито, Дидави, Эндо (Клемент, 72), Мангаля (Климовиц, 61), Нарти (Маглица, 85), Мола (Фагир, 61), Массимо (Кулибали, 72).
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен, Нильссон (Андраде, 60), Пипер, Притль, Окугава (Кунце, 81), Василиадис (Шепф, 60), Виммер (Фернандеш, 82), Клос, Крюгер (Зерра, 81).
Предупреждения: Бруннер, 54. Кунце, 83. Притль, 90+3.
Судья: Дингерт (Германия).
6 ноября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
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