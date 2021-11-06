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Гол Левандовски принес «Баварии» победу над «Фрайбургом»

19:26
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«Бавария» в матче 11-го тура чемпионата Германии победила «Фрайбург» со счетом 2:1. Победный гол забил Роберт Левандовски.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице. «Фрайбург» — на третьем месте.

В другом матче «Арминия» в гостях победила «Штутгарт» — 1:0. Гол забил Масая Окугава.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

11-й тур

«Бавария» — «Фрайбург» — 2:1 (1:0)

Голы: Горецка, 30 (1:0). Левандовски, 75 (2:0). Хаберер, 90+3 (2:1).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез (Ньянзу, 84), Упамекано, Дэйвис, Горецка (Толиссо, 71), Киммих, Левандовски, Мюллер (Мусиала, 71), Коман (Гнабри, 66), Сане (Шупо-Мотинг, 84).

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Силдиллиа, 80), Гюнтер, Кюблер (Демирович, 80), Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Грифо, Хелер, Чон У Ен (Шаде, 74).

Судья: Штегеманн (Германия).

6 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

«Штутгарт» — «Арминия» — 0:1 (0:1)

Гол: Окугава, 19.

«Штутгарт»: Бредлов, Антон, Соса, Каразор, Ито, Дидави, Эндо (Клемент, 72), Мангаля (Климовиц, 61), Нарти (Маглица, 85), Мола (Фагир, 61), Массимо (Кулибали, 72).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен, Нильссон (Андраде, 60), Пипер, Притль, Окугава (Кунце, 81), Василиадис (Шепф, 60), Виммер (Фернандеш, 82), Клос, Крюгер (Зерра, 81).

Предупреждения: Бруннер, 54. Кунце, 83. Притль, 90+3.

Судья: Дингерт (Германия).

6 ноября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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