Ривалдо: «Левандовски — фаворит в борьбе за «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо, обладатель «Золотого мяча» — 1999 высказался о том, кто должен получить награду в 2021 году.
«Левандовски — фаворит в борьбе за «Золотой мяч», — приводит слова Ривалдо TVP Sport. — Он заслужил награду, также как и Месси, и Салах. Роберт — фантастический игрок и прекрасный бомбардир, который делает разницу в «Баварии». Мы еще раз увидели это в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой», где он оформил хет-трик».
В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 22 мяча и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Баварию».
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport.tvp.pl/56769027/rivaldo-wskazal-faworyta-do-zlotej-pilki-lewandowski-bylby-zasluzonym-zwyciezca
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю