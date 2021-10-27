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Гнабри заявил, что считает Дембеле лучше Мбаппе

10:21

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри заявил, что считает форварда «Барселоны» Усмана Дембеле сильнее Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Дембеле лучше, чем Мбаппе. Если бы Килиан мог вести мяч так же, как Усман, то он был бы лучше. В любом случае, если бы меня попросили выбирать между Дембеле, Команом и мной, я бы выбрал себя или Комана, потому что мы играем за «Баварию», — приводит RMC Sport слова Гнабри.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 14 матчей за «ПСЖ», на его счету 6 голов и 8 результативных передач. Дембеле еще ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне, форвард восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/bundesliga/bayern-munich-gnabry-trouve-que-dembele-est-meilleur-que-mbappe_AV-202110260167.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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