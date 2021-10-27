Нагельсманн об Эрнандесе: «Нет ощущения, что он волнуется из-за тюрьмы»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможное заключение под стражу защитника Люки Эрнандеса.

«Это его личное дело, я не знаю всех деталей, которые обсуждались в испанском суде. Люка будет доступен для включения в состав, а я смогу все планировать как обычно. Это моя текущая позиция. Он отлично играет в последнее время, с хорошим настроением. Нет ощущения, что он волнуется из-за тюрьмы», — цитирует Нагельсманна Bild.

В 2017 году, после громкой ссоры и драки, футболисту и его супруге Амелии де ла Оса Льоренте запретили приближаться друг другу на расстояние менее чем 500 метров. Однако пара вскоре помирилась и, ослушавшись приговора, отправилась на отдых в Майами. Позже стало известно, что игрока приговорили к шести месяцам тюрьмы.

Эрнандес перешел в «Баварию» в 2019 году за рекордные для клуба 80 млн евро. Контракт рассчитан до июня 2024 года.