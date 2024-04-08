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Сегодня, 12:45

Гнабри рассказал, шутил ли над Кейном из-за покера в ворота «Тоттенхэма»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри вспомнил матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 против «Тоттенхэма» (2:7). Тогда футболист забил четыре гола «шпорам». В тот период капитаном лондонской команды был Гарри Кейн.

«Дразнил ли я Кейна своим покером в ворота «Тоттенхэма»? Я однажды упомянул об этом вскользь, но не думаю, что нужно постоянно кого-то тыкать носом в нечто подобное. Теперь почти наступил матч с «Арсеналом», — цитирует Гнабри Bayern & Germany.

9 апреля «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 апреля.

Серж Гнабри
ФК Бавария
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«Бавария» не планирует продавать защитника де Лигта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 28 15 8 5 55-33 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 28 9 9 10 45-46 36
8
 Хоффенхайм 28 10 6 12 48-53 36
9
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Боруссия М 28 7 10 11 49-54 31
12
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
13
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
14
 Вольфсбург 28 7 7 14 34-47 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
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31 тур
32 тур
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34 тур
12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
13.04 16:30
Боруссия М – Боруссия Д
 - : -
13.04 16:30
Бавария – Кельн
 - : -
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
13.04 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
14.04 16:30
Дармштадт – Фрайбург
 - : -
14.04 18:30
Байер – Вердер
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 24
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 21
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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