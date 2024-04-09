«Бавария» готова продать Комана за 70 миллионов евро

«Бавария» может продать вингера Кингсли Комана, сообщает журналист Тоби Альтсшафл.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба будет готовр начать переговоры по футболисту, если получит предложение в 70 миллионов евро. Отмечается, что сам футболист может принять новый вызов в своей карьере.

В текущем сезоне 27-летний Коман провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 65 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 16 очков.