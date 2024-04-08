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Сегодня, 11:13

«Бавария» не планирует продавать защитника де Лигта

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Руководство «Баварии» не хочет продавать защитника Маттейса де Лигта, сообщает Kicker.

По информации источника, в клубе больше сторонников игрока, чем его критиков. Отмечается, что мюнхенцы хотят расстаться с некоторыми футболистами летом, чтобы перестроить состав команды.

В текущем сезоне 24-летний де Лигт провел 23 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро. Контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца июня 2027 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 16 очков.

Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
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Гладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Вольфсбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 28 15 8 5 55-33 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 28 9 9 10 45-46 36
8
 Хоффенхайм 28 10 6 12 48-53 36
9
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Боруссия М 28 7 10 11 49-54 31
12
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
13
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
14
 Вольфсбург 28 7 7 14 34-47 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 1 : 1
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 2 : 1
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 1 : 4
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 3 : 2
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 4 : 0
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 0 : 1
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 0 : 1
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 3 : 1
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 1 : 3
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 24
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 21
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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