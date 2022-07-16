Гнабри: «Хочу остаться в «Баварии» и испытать вкус победы в Лиге чемпионов»
Нападающий Серж Гнабри прокомментировал продление контракта с «Баварией» до 2026 года.
«Я много думал о том, чего я хочу как игрок в ближайшие несколько лет, и пришел к выводу: я хочу остаться в «Баварии», снова выиграть здесь все и испытать что-то — прежде всего, снова вкус победы в Лиге чемпионов.
Это что-то особенное, потому что я могу играть здесь со своими друзьями на самом высоком уровне. Ни в одном другом клубе я бы точно не испытал такого. Я хочу снова пережить прекрасные моменты здесь, а не где-то еще. Жажда больших титулов никуда не делась», — приводит слова Гнабри пресс-служба клуба.
Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне 27-летний нападающий провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -