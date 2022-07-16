Гнабри: «Хочу остаться в «Баварии» и испытать вкус победы в Лиге чемпионов»

Нападающий Серж Гнабри прокомментировал продление контракта с «Баварией» до 2026 года.

«Я много думал о том, чего я хочу как игрок в ближайшие несколько лет, и пришел к выводу: я хочу остаться в «Баварии», снова выиграть здесь все и испытать что-то — прежде всего, снова вкус победы в Лиге чемпионов.

Это что-то особенное, потому что я могу играть здесь со своими друзьями на самом высоком уровне. Ни в одном другом клубе я бы точно не испытал такого. Я хочу снова пережить прекрасные моменты здесь, а не где-то еще. Жажда больших титулов никуда не делась», — приводит слова Гнабри пресс-служба клуба.

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне 27-летний нападающий провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.