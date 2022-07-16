Гнабри продлил контракт с «Баварией» до 2026 года

Нападающий Серж Гнабри продлил контракт с «Баварией», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение действительно до 2026 года. Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне 27-летний нападающий провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.