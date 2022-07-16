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Сегодня, 16:37

Гнабри продлил контракт с «Баварией» до 2026 года

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Нападающий Серж Гнабри продлил контракт с «Баварией», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение действительно до 2026 года. Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне 27-летний нападающий провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://twitter.com/FCBayern?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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25%

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Локомотив
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6%

1.87
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Динамо
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П1

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ТБ 2.5

11%

1.96
Серж Гнабри
Футбол
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