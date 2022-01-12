Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Гнабри будет получать в «Баварии» столько же, сколько и Коман

03:55

«Бавария» подпишет новый контракт с нападающим Сержем Гнабри. По информации Sky, новая зарплата 26-летнего немца составит 15 миллионов евро в год.

Нынешний контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он провел в бундеслиге 18 матчей и забил 9 мячей.

Ранее стало известно, что «Бавария» намерена продлить контракт с лругим нападающим — Кингсли Команом. Его новая зарплата составит 15 миллионов евро в год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама