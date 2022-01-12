Гнабри будет получать в «Баварии» столько же, сколько и Коман

«Бавария» подпишет новый контракт с нападающим Сержем Гнабри. По информации Sky, новая зарплата 26-летнего немца составит 15 миллионов евро в год.

Нынешний контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он провел в бундеслиге 18 матчей и забил 9 мячей.

Ранее стало известно, что «Бавария» намерена продлить контракт с лругим нападающим — Кингсли Команом. Его новая зарплата составит 15 миллионов евро в год.