Гнабри будет получать в «Баварии» столько же, сколько и Коман
03:55
«Бавария» подпишет новый контракт с нападающим Сержем Гнабри. По информации Sky, новая зарплата 26-летнего немца составит 15 миллионов евро в год.
Нынешний контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он провел в бундеслиге 18 матчей и забил 9 мячей.
Ранее стало известно, что «Бавария» намерена продлить контракт с лругим нападающим — Кингсли Команом. Его новая зарплата составит 15 миллионов евро в год.
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