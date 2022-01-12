«Бавария» весной планирует договориться о продлении контрактов с лидерами команды Мануэлем Нойером, Томасом Мюллером и Робертом Левандовски, пишет Bild.

По данным источника, соглашения всех трех игроков истекают летом 2023 года. Согласно политике клуба, футболистам старше 30 лет предлагаются однолетние контракты.

Нойер и Мюллер готовы пойти на данное условие, однако Левандовски хочет долгосрочный контракт с сохранением зарплаты. «Бавария» не уверена, что согласится на эти условия.

В текущем розыгрыше 35-летний голкипер провел за «Баварию» 25 матчей и пропустил 25 голов. В активе 32-летнего Мюллера 27 матчей, 8 голов и 8 голевых передач. Левандовски забил 31 гол в 26 матчах сезона.