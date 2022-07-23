Конте ответил Нагельсманну насчет интереса к Кейну: «Неуважительно говорить о других игроках через СМИ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на высказывания своего коллеги из «Баварии» Юлиана Нагельсманна.
Ранее наставник немецкого клуба, отвечая на вопрос об интересе к Кейну, заявил, что не уверен в его покупке, но допустил это в будущем.
«Честно говоря я не слышал этот комментарий. Я совершенно точно такой тренер, который не говорит о других игроках через СМИ. Ситуация в «Тоттенхэме» предельно ясная, Харри — важнейшая часть проекта. Все остальное слухи.
Но я бы никогда не стал говорить об игроке другого клуба. Если я хочу что-то сделать, я делаю это не через СМИ. Это немного неуважительно по отношению к другому клубу», — цитирует Конте Sky Sports.
Ранее появилась информация, что «Бавария» заинтересована в подписании Кейна следующим летом.
В прошедшем сезоне 28-летний англичанин забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|Байер
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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|0-0
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6
|Фрайбург
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|0-0
|0
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
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|0-0
|0
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
|- : -