Конте ответил Нагельсманну насчет интереса к Кейну: «Неуважительно говорить о других игроках через СМИ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на высказывания своего коллеги из «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Ранее наставник немецкого клуба, отвечая на вопрос об интересе к Кейну, заявил, что не уверен в его покупке, но допустил это в будущем.

«Честно говоря я не слышал этот комментарий. Я совершенно точно такой тренер, который не говорит о других игроках через СМИ. Ситуация в «Тоттенхэме» предельно ясная, Харри — важнейшая часть проекта. Все остальное слухи.

Но я бы никогда не стал говорить об игроке другого клуба. Если я хочу что-то сделать, я делаю это не через СМИ. Это немного неуважительно по отношению к другому клубу», — цитирует Конте Sky Sports.

Ранее появилась информация, что «Бавария» заинтересована в подписании Кейна следующим летом.

В прошедшем сезоне 28-летний англичанин забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.