«Аугсбург» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Порту»

«Аугсбруг» хочет приобрести нападающего «Порту» Тони Мартинеса, утверждает AS.

Немецкий клуб предложил за 25-летнего испанца 10 миллионов евро.

Также интерес к нападающему проявляет другой немецкий клуб — берлинская «Герта».

Мартинес перешел в «Порту» в 2020 году. С тех пор он провел в чемпионате Португалии 70 матчей, в которых забил 20 голов.

Его контракт с португальским клубом рассчитан до 2025 года.