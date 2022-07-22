«Бавария» связалась с окружением Кейна по поводу возможного трансфера
«Бавария» хочет летом 2023 года подписать форварда Гарри Кейна, который выступает за «Тоттенхэм», сообщает Bayern Insider.
По данным источника, немецкий клуб уже связался с окружением англичанина, чтобы узнать, есть ли шанс на переезд игрока в Мюнхен и получил утвердительный ответ. В клубе надеяться, что руководство убедит Кейна перейти в «Баварию».
В прошедшем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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