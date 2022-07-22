«Бавария» связалась с окружением Кейна по поводу возможного трансфера

«Бавария» хочет летом 2023 года подписать форварда Гарри Кейна, который выступает за «Тоттенхэм», сообщает Bayern Insider.

По данным источника, немецкий клуб уже связался с окружением англичанина, чтобы узнать, есть ли шанс на переезд игрока в Мюнхен и получил утвердительный ответ. В клубе надеяться, что руководство убедит Кейна перейти в «Баварию».

В прошедшем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.