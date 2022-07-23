«Бавария» подпишет 17-летнего нападающего «Ренна» Теля за 28,5 миллионов евро

«Бавария» достигла соглашения с «Ренном» по переходу нападающего «Ренна» Матиса Теля, сообщает Sky Sports Germany.

Мюнхенцы заплатят за 17-летнего француза 28,5 миллионов евро.

Контракт Теля с «Ренном» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тель провел 8 матчей за «Ренн» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.