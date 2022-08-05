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Сегодня, 16:42

«Шальке» подписал контракт с Джорданом Ларссоном до конца сезона-2024/25

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Шальке» объявил о подписании контракт с экс-нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном. Соглашение рассчитано до до конца сезона-2024/25.

25-летний футболист будет выступать в немецкой команде под седьмым номером.

Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 года по 2022. В сезоне-2021/22 швед забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле, благодаря новым правилам ФИФА, приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК. Летом 2022 года соглашение между сторонами было расторгнуто.

Источник: https://schalke04.de/personal/verpflichtung-jordan-larsson/
Джордан Ларссон
Футбол
ФК Шальке
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