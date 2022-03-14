Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Германии против «Гройтер Фюрт» (6:1).

«Команда четко выполнила наш план. Было важно, чтобы мы быстро отыгрались после того, как пропустили на старте матча. Если бы это было не так, это могла бы сложная игра. Соперник был смелым и представлял угрозу на контратаках. У нас должна была быть хорошая оборонительная структура, и мы с этим справились. Мы постоянно находили наших крайних защитников. Это позволяло нам часто проникать в их зону, проводить много глубоких атак и забивать хорошие голы, даже если их точно могло быть на один-два больше. В течение недели мы тренировали стандартные положения, которые сработали и привели к голам», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 44 очками в 26 матчах. «Гройтер Фюрт» идет на последней, 18-й строчке с 14 очками.