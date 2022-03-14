«Игроки «Лейпцига» четко выполнили наш план». Тедеско — о разгроме «Гройтер Фюрт»
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Германии против «Гройтер Фюрт» (6:1).
«Команда четко выполнила наш план. Было важно, чтобы мы быстро отыгрались после того, как пропустили на старте матча. Если бы это было не так, это могла бы сложная игра. Соперник был смелым и представлял угрозу на контратаках. У нас должна была быть хорошая оборонительная структура, и мы с этим справились. Мы постоянно находили наших крайних защитников. Это позволяло нам часто проникать в их зону, проводить много глубоких атак и забивать хорошие голы, даже если их точно могло быть на один-два больше. В течение недели мы тренировали стандартные положения, которые сработали и привели к голам», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.
«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 44 очками в 26 матчах. «Гройтер Фюрт» идет на последней, 18-й строчке с 14 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|67-38
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|
6
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|
7
|Майнц
|25
|10
|4
|11
|36-31
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Арминия
|26
|5
|10
|11
|22-34
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
16
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|
17
|Герта
|26
|6
|5
|15
|26-60
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|26
|3
|5
|18
|24-70
|14
|12.03
|17:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|22
|1
|5