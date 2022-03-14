Форсберг: «Лейпциг» показывает хороший футбол, и это придает нам уверенности»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Германии против «Гройтер Фюрт» (6:1).

«Мы играли хорошо, хотя и уступали со счетом 0:1. Мы быстро сравняли, продолжили находить правильные решения во владении мячом и забили несколько хороших голов. «Гройтер Фюрт» не проигрывал в шести домашних матчах, так что победа здесь нам не была обеспечена. Но все в команде сосредоточены, выкладываются на тренировках на 100 процентов, у нас есть четкий план. Мы показываем хороший футбол, и это придает нам уверенности, особенно в сложных матчах», — приводит слова Форсберга официальный сайт клуба.

«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 44 очками в 26 матчах. «Гройтер Фюрт» идет на последней, 18-й строчке с 14 очками.