«Бавария» может купить Гави у «Барселоны» за 50 миллионов евро

«Бавария» следит за ситуацией с полузащитником «Барселоны» Гави. В его контракте есть опция выкупа за 50 миллионов евро до лета 2022 года.

По данным Bayern&Germany, каталонцы и Гави пока не могут договориться о продлении соглашения, которое рассчитано до лета 2023 года. Сам футболист не хочет покидать «Барсу».

Bayern are among clubs following the situation of Barcelona midfielder Gavi (17), who has a € 50m release clause valid until June 30. Gavi's priority is to extend his contract at Bar?a, but club sources admit that an agreement is currently not close [@ffpolo] pic.twitter.com/bhCtDYlwma — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2022

В этом сезоне 17-летний испанец провел за команду 34 матча, забив два мяча и отдав пять голевых передач.