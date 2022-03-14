Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 09:53

«Бавария» может купить Гави у «Барселоны» за 50 миллионов евро

Виктория Кравченко

«Бавария» следит за ситуацией с полузащитником «Барселоны» Гави. В его контракте есть опция выкупа за 50 миллионов евро до лета 2022 года.

По данным Bayern&Germany, каталонцы и Гави пока не могут договориться о продлении соглашения, которое рассчитано до лета 2023 года. Сам футболист не хочет покидать «Барсу».

В этом сезоне 17-летний испанец провел за команду 34 матча, забив два мяча и отдав пять голевых передач.

ФК Бавария
ФК Барселона
2
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В работе Wildberries произошел крупный сбой
Доллар стоил по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть вратари КХЛ Кошечкин и Еременко
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс лидирует, Овечкин опустился на пятое место
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Игроки «Лейпцига» четко выполнили наш план». Тедеско — о разгроме «Гройтер Фюрт»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 67-38 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 36-31 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости