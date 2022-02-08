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8 февраля, 23:42

Главный тренер «Байера»: «Азмун наберет форму через 3-4 недели»

Главный тренер «Байера» оценил форму нападающего Сердара Азмуна
Иван Шитик
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото ФК «Байер».

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане оценил форму нападающего Сердара Азмуна.

«Травма связок беспокоит его до сих пор, она требует лечения. Я не могу точно сказать, когда он будет готов играть.

Пройдет еще три-четыре недели, прежде чем Азмун наберет хорошую форму. Это не значит, что он будет недоступен до того времени, он работает дополнительно", — цитирует Сеоане Bild.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в конце января. Изначально 27-летний иранец заключил с немецким клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу с сезона-2022/23, однако позднее стороны договорились оформить сделку в зимнее трансферное окно.

Сердар Азмун
ФК Байер
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3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
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 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
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 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
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 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
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 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
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 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
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 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
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