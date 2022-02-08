Главный тренер «Байера»: «Азмун наберет форму через 3-4 недели»

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане оценил форму нападающего Сердара Азмуна.

«Травма связок беспокоит его до сих пор, она требует лечения. Я не могу точно сказать, когда он будет готов играть.

Пройдет еще три-четыре недели, прежде чем Азмун наберет хорошую форму. Это не значит, что он будет недоступен до того времени, он работает дополнительно", — цитирует Сеоане Bild.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в конце января. Изначально 27-летний иранец заключил с немецким клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу с сезона-2022/23, однако позднее стороны договорились оформить сделку в зимнее трансферное окно.