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Сегодня, 13:28

«Манчестер Юнайтед» может приобрести защитника «Боруссии» Аканджи за 30 милилонов евро

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Аканджи
Карен Саркисян
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Мануэлю Аканджи, сообщает Sport1 8 февраля.

По информации источника, в услугах 26-летнего швейцарца заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.

Отмечается, что трансфер защитника обойдется английскому клубу в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Аканджи провел 26 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость швейцарца в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/02/bvb-wechsel-von-niklas-sule-hat-folgen-fur-hummels-akanji-zagadou
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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И В Н П +/- О
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 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Байер 21 11 5 5 54-34 38
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Вольфсбург 21 7 3 11 21-33 24
15
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
16
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 21 2 4 15 18-56 10
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11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 - : -
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 - : -
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 - : -
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 17 1 3
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