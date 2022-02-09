«Манчестер Юнайтед» может приобрести защитника «Боруссии» Аканджи за 30 милилонов евро

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Мануэлю Аканджи, сообщает Sport1 8 февраля.

По информации источника, в услугах 26-летнего швейцарца заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.

Отмечается, что трансфер защитника обойдется английскому клубу в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Аканджи провел 26 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость швейцарца в 30 миллионов евро.