В «Лейпциге» заявили, что Нкунку не покинет команду до лета 2023 года

Управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что полузащитник Кристофер Нкунку будет выступать за команду до лета 2023 года.

«Нкунку будет играть за нас в следующем сезоне, потому что он является очень важным футболистом для нашей команды. Конечно, в футболе сложно говорить о том, что что-то точно произойдет, но, по крайней мере, таков наш план», — приводит Sky Germany слова Минцлаффа.

В сезоне-2021/22 Нкунку провел 30 матчей за «Лейпциг», на его счету 18 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Нкунку интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».