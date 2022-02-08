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Сегодня, 04:26

В «Лейпциге» заявили, что Нкунку не покинет команду до лета 2023 года

Иван Торопцев
Корреспондент

Управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что полузащитник Кристофер Нкунку будет выступать за команду до лета 2023 года.

«Нкунку будет играть за нас в следующем сезоне, потому что он является очень важным футболистом для нашей команды. Конечно, в футболе сложно говорить о том, что что-то точно произойдет, но, по крайней мере, таков наш план», — приводит Sky Germany слова Минцлаффа.

В сезоне-2021/22 Нкунку провел 30 матчей за «Лейпциг», на его счету 18 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Нкунку интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://sport.sky.de/fussball/artikel/rb-leipzig-news-oliver-mintzlaff-will-offensiv-trio-halten/12534484/34943
Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Лейпциг
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3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
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 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
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 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
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 Вольфсбург 21 7 3 11 21-33 24
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 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
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 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
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 Герта 21 6 5 10 23-43 23
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 - : -
12.02 17:30
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 - : -
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Патрик Шик

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Флориан Вирц

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Байер

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Майнц

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