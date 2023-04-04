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Сегодня, 06:05

Тухелю о Канселу: «Убежден, он способен играть за «Баварию» на высоком уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что защитник команды Жоау Канселу способен играть на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы не выкупят 28-летнего игрока за 70 миллионов евро у «Манчестер Сити».

«Мне нравится Канселу. Он обладает мастерством высочайшего уровня, обе ноги — рабочие, умеет играть в пас. Я более чем доволен, что он здесь. Он нам будет нужен. Я убежден, что он способен играть за нас на высоком уровне», — приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

24 марта «Бавария» объявила об увольнении Юлиана Нагельсманна и о назначении Тухеля новым главным тренером клуба.

Источник: Фабрицио Романо
Жоау Канселу
ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 16 7 3 76-29 55
2
 Боруссия Д 26 17 2 7 57-35 53
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 26 8 8 10 40-44 32
11
 Вердер 26 9 4 13 40-50 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 26 6 10 10 33-44 28
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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Аугсбург – Кельн
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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

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П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 10
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

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Марко Фридль

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