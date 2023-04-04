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Сегодня, 08:44

Полузащитник «Айнтрахта» Камада хочет перейти в клуб из ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада близок к тому, чтобы покинуть «Айнтрахт» по окончании сезона свободным агентом, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По данным источника, руководство клуба ждет окончательного решения 26-летнего игрока на этой неделе. При этом Камада не контактировал с дортмундской «Боруссией», так как предпочитает перебраться в ла лигу. Им интересуются «Барселона» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Челси» и «МЮ» тоже интересуются японским футболистом, а «Боруссия» достигла устного соглашения о заключении 5-летнего соглашения с полузащитником.

Срок действующего контракта Камады с «Айнтрахтом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 36 матчей за «Айнтрахт», забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Флориан Плеттенберг
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетико
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 16 7 3 76-29 55
2
 Боруссия Д 26 17 2 7 57-35 53
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 26 8 8 10 40-44 32
11
 Вердер 26 9 4 13 40-50 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 26 6 10 10 33-44 28
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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Аугсбург – Кельн
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Байер – Айнтрахт Ф
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8.04 16:30
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Майнц – Вердер
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Фрайбург

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РБ Лейпциг

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П
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Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 10
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

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