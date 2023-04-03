«Айнтрахт» готов обменять Коло-Муани на форварда «ПСЖ» Экитике

«Айнтрахт» заинтересован в обмене форварда Рандаля Коло-Муани на нападающего «ПСЖ» Уго Экитике, сообщает журналист Адриен Гренье.

По информации источника, немецкий клуб открыт к возможной сделке с доплатой со стороны парижан.

В текущем сезоне Коло-Муани провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач. В активе Экитике 4 забитых мяча и 3 ассиста в 27 матчах в составе «ПСЖ».