«Айнтрахт» готов обменять Коло-Муани на форварда «ПСЖ» Экитике
«Айнтрахт» заинтересован в обмене форварда Рандаля Коло-Муани на нападающего «ПСЖ» Уго Экитике, сообщает журналист Адриен Гренье.
По информации источника, немецкий клуб открыт к возможной сделке с доплатой со стороны парижан.
В текущем сезоне Коло-Муани провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач. В активе Экитике 4 забитых мяча и 3 ассиста в 27 матчах в составе «ПСЖ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|
2
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|
3
|Унион Б
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|
4
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|
7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|
8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|
9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|
10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|
11
|Вердер
|26
|9
|4
|13
|40-50
|31
|
12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|
13
|Кельн
|26
|6
|10
|10
|33-44
|28
|
14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|
15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|
16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|8.04
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|8.04
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|- : -
|8.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|8.04
|16:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|8.04
|19:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
|9.04
|16:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|9.04
|18:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|9.04
|20:30
|
Хоффенхайм – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|10
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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