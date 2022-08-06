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Сегодня, 07:13

Главный тренер «Баварии» Нагельсманн отметил игру Мане в первом матче сезона

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победного матча 1-го тура бундеслиги против «Айнтрахта» (6:1) прокомментировал игру новичка Садио Мане. В этой встрече футболист отметился голом.

«Благодаря приходу Мане команда стала более разнообразной в нападении. Он дал нам больше гибкости. Мы стали меньше обороняться. На данный момент в команде отличная атмосфера, думаю, это было видно в прошедшем матче», — передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Садио Мане
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
5
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
7
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
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 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
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Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Бавария

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 1
И К Ж
Филип Костич

Филип Костич

Айнтрахт Ф

 1 0 1
Эван Н`Дика

Эван Н`Дика

Айнтрахт Ф

 1 0 1
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