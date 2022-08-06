Главный тренер «Баварии» Нагельсманн отметил игру Мане в первом матче сезона

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победного матча 1-го тура бундеслиги против «Айнтрахта» (6:1) прокомментировал игру новичка Садио Мане. В этой встрече футболист отметился голом.

«Благодаря приходу Мане команда стала более разнообразной в нападении. Он дал нам больше гибкости. Мы стали меньше обороняться. На данный момент в команде отличная атмосфера, думаю, это было видно в прошедшем матче», — передает слова специалиста клубная пресс-служба.