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Сегодня, 05:29

Киммих — о разгроме «Айнтрахта»: «Было очень весело на поле»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (6:1).

«Было очень весело на поле. Конечно, мы можем критиковать тот факт, что мы снова не сыграли на ноль. Мы были неплохи в продвижении мяча вперед. Мы знали, что позади Костича и Кнауффа всегда будут свободные пространства, и мы очень хорошо их использовали. Четверо впереди, это было весело. Команда в хорошем состоянии. Мы можем начать следующие несколько игр, чувствуя себя очень хорошо», — приводит слова Киммиха официальный сайт клуба.

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Джошуа Киммих
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
1
0
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1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
5
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
7
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
17
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
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32 тур
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34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
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Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Бавария

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 1
И К Ж
Филип Костич

Филип Костич

Айнтрахт Ф

 1 0 1
Эван Н`Дика

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