Киммих — о разгроме «Айнтрахта»: «Было очень весело на поле»
Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (6:1).
«Было очень весело на поле. Конечно, мы можем критиковать тот факт, что мы снова не сыграли на ноль. Мы были неплохи в продвижении мяча вперед. Мы знали, что позади Костича и Кнауффа всегда будут свободные пространства, и мы очень хорошо их использовали. Четверо впереди, это было весело. Команда в хорошем состоянии. Мы можем начать следующие несколько игр, чувствуя себя очень хорошо», — приводит слова Киммиха официальный сайт клуба.
В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|1
|
|
Йозуа Киммих
Бавария
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|1
|
|
Лерой Сане
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Филип Костич
Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
|
|
Эван Н`Дика
Айнтрахт Ф
|1
|0
|1