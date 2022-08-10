Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 05:56

Гласнер — об уходе Костича: «В моих глазах слезы»

Гласнер высказался об уходе Костича из «Айнтрахта»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер разочарован, что полузащитник Филип Костич покинет клуб в ближайшее время.

«В моих глазах слезы. Костич был очень важен для нас, и его уход, конечно, огорчает. В прошлом сезоне он принял участие в 22 голевых комбинациях. Но когда я вспоминаю начало прошлого сезона, когда он едва не ушел, то настроение немного улучшается. Мы хорошо побеседовали, и после этого он отдавался делу на 100 процентов. Я сказал ему, что если он хочет покинуть «Айнтрахт», то должен это сделать героем. Думаю, у него получилось, потому что он был одним из лучших игроков прошлой Лиги Европы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Ранее сообщалось, что у полузащитника уже есть договоренность с «Ювентусом» об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Айнтрахте» подтвердили, что Костич покинет клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
4
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
15
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
16
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
13.08 19:30
Шальке – Боруссия М
 - : -
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
14.08 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Науиру Аамада

Науиру Аамада

Штутгарт

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Саркис Адамян

Саркис Адамян

Кельн

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Штефан Пош

Штефан Пош

Хоффенхайм

 1 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости