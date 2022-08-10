Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер разочарован, что полузащитник Филип Костич покинет клуб в ближайшее время.

«В моих глазах слезы. Костич был очень важен для нас, и его уход, конечно, огорчает. В прошлом сезоне он принял участие в 22 голевых комбинациях. Но когда я вспоминаю начало прошлого сезона, когда он едва не ушел, то настроение немного улучшается. Мы хорошо побеседовали, и после этого он отдавался делу на 100 процентов. Я сказал ему, что если он хочет покинуть «Айнтрахт», то должен это сделать героем. Думаю, у него получилось, потому что он был одним из лучших игроков прошлой Лиги Европы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Ранее сообщалось, что у полузащитника уже есть договоренность с «Ювентусом» об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.