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«Герта» всей командой ушла на карантин

15:43
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Весь состав и тренерский штаб «Герты» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент в клубе положительные тесты на Covid -19 сдали защитник Марвин Платтенхардт, форвард Доди Лукебакио, главный тренер Пал Дардаи и его помощник Адмир Хамзагич.

Ранее команда планировала изолироваться на базе, однако власти страны вынудили клуб пойти на жесткий карантин после теста последнего игрока. Таким образом, команда ушла на самоизоляцию до 28 апреля.

«Герта» пропустит матчи с «Майнцем», «Фрайбургом» и «Шальке». Игры будут проведены позднее.

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