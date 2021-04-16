«Герта» всей командой ушла на карантин
Весь состав и тренерский штаб «Герты» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает пресс-служба клуба.
На данный момент в клубе положительные тесты на Covid -19 сдали защитник Марвин Платтенхардт, форвард Доди Лукебакио, главный тренер Пал Дардаи и его помощник Адмир Хамзагич.
Ранее команда планировала изолироваться на базе, однако власти страны вынудили клуб пойти на жесткий карантин после теста последнего игрока. Таким образом, команда ушла на самоизоляцию до 28 апреля.
«Герта» пропустит матчи с «Майнцем», «Фрайбургом» и «Шальке». Игры будут проведены позднее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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