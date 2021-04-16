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Полузащитник «Айнтрахта» Костич стал лучшим игроком чемпионата Германии в марте

17:25
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Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич стал лучшим игроком чемпионата Германии по итогам марта, сообщает пресс-служба турнира.

В минувшем месяце 28-летний серб провел 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

В сезоне-2020/21 Костич провел 24 матча за «Айнтрахт», он забил 4 мяча и сделал 14 голевых передач.

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