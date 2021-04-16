Полузащитник «Айнтрахта» Костич стал лучшим игроком чемпионата Германии в марте
Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич стал лучшим игроком чемпионата Германии по итогам марта, сообщает пресс-служба турнира.
В минувшем месяце 28-летний серб провел 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
? The votes have been counted and you've chosen @Eintracht_eng's Filip Kostic as the #BundesligaPOTM for March! ?@EASPORTSFIFA #FIFA21 pic.twitter.com/w7Qti8qsf6— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 16, 2021
В сезоне-2020/21 Костич провел 24 матча за «Айнтрахт», он забил 4 мяча и сделал 14 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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