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Защитник «Лейпцига» Конате отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля»

14:33
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Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».

«У меня контракт с «Лейпцигом» до 2023 года. Все контракты соблюдаются. «Ливерпуль»? В футболе всегда много слухов, и многие сразу верят в эти слухи. Ни я, ни мои агенты не получали звонков от «Ливерпуля». У меня есть цели в «Лейпциге». Мы хотим финишировать как можно выше в бундеслиге, дойти до финала Кубка Германии», — приводит Bild слова Конате.

В сезоне-2020/21 Конате провел 17 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/rb-star-konat-ueber-wechselgeruechte-es-gab-keinen-anruf-von-klopp-76077322.bild.html

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