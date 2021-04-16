Защитник «Лейпцига» Конате отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля»

Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».

«У меня контракт с «Лейпцигом» до 2023 года. Все контракты соблюдаются. «Ливерпуль»? В футболе всегда много слухов, и многие сразу верят в эти слухи. Ни я, ни мои агенты не получали звонков от «Ливерпуля». У меня есть цели в «Лейпциге». Мы хотим финишировать как можно выше в бундеслиге, дойти до финала Кубка Германии», — приводит Bild слова Конате.

В сезоне-2020/21 Конате провел 17 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 35 миллионов евро.