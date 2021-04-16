Защитник «Лейпцига» Конате отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля»
Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».
«У меня контракт с «Лейпцигом» до 2023 года. Все контракты соблюдаются. «Ливерпуль»? В футболе всегда много слухов, и многие сразу верят в эти слухи. Ни я, ни мои агенты не получали звонков от «Ливерпуля». У меня есть цели в «Лейпциге». Мы хотим финишировать как можно выше в бундеслиге, дойти до финала Кубка Германии», — приводит Bild слова Конате.
В сезоне-2020/21 Конате провел 17 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/rb-star-konat-ueber-wechselgeruechte-es-gab-keinen-anruf-von-klopp-76077322.bild.html
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