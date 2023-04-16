«Герта» объявила об отставке Сандро Шварца
Экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц официально покинул «Герту».
После ухода Шварца команду возглавил Паль Дардаи, который ранее уже дважды работал с «Гертой». Он подписал контракт до конца сезона.
Шварц возглавлял «Герту» с лета прошлого года. Под руководством 44-летнего специалиста берлинцы провели 29 матчей, в которых одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в 17 встречах.
После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре «Герта» разгромно проиграла «Шальке» (2:5).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
4
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
5
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|
8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|5 : 2
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|3 : 2
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|3 : 3
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
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