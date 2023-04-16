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Сегодня, 14:30

Паль Дардаи в третий раз возглавит «Герту», сменив Сандро Шварца

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Герты» Паль Дардаи близок к возвращению в команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца уже проинформировали об уходе из «Герты». Ожидается, что о смене тренера будет объявлено 17 апреля.

Дардаи может возглавить «Герту» уже в третий раз. До этого он работал в команде с 2015 по 2019 годы, а затем вернулся в 2021 году.

После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре «Герта» разгромно проиграла «Шальке» (2:5).

Футбол
ФК Герта
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
4
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
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14.04 21:30
Шальке – Герта
 5 : 2
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
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15.04 16:30
Кельн – Майнц
 1 : 1
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 3 : 2
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 3 : 3
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
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16.04 16:30
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Боруссия М

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П
Рафаэл Геррейру

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 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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Алассан Плеа

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Боруссия М

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Марко Фридль

Марко Фридль

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 23 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

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