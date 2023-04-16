Паль Дардаи в третий раз возглавит «Герту», сменив Сандро Шварца

Бывший тренер «Герты» Паль Дардаи близок к возвращению в команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца уже проинформировали об уходе из «Герты». Ожидается, что о смене тренера будет объявлено 17 апреля.

Дардаи может возглавить «Герту» уже в третий раз. До этого он работал в команде с 2015 по 2019 годы, а затем вернулся в 2021 году.

После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре «Герта» разгромно проиграла «Шальке» (2:5).