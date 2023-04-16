Паль Дардаи в третий раз возглавит «Герту», сменив Сандро Шварца
Бывший тренер «Герты» Паль Дардаи близок к возвращению в команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца уже проинформировали об уходе из «Герты». Ожидается, что о смене тренера будет объявлено 17 апреля.
Дардаи может возглавить «Герту» уже в третий раз. До этого он работал в команде с 2015 по 2019 годы, а затем вернулся в 2021 году.
После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре «Герта» разгромно проиграла «Шальке» (2:5).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
4
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
5
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|
8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|5 : 2
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|3 : 2
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|3 : 3
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5