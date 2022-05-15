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Оливер Кан: «У Левандовского есть контракт, и он будет его исполнять. Игрок не важнее клуба»

Гендиректор «Баварии» отреагировал на возможный уход из команды Левандовски
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан отреагировал на возможный уход из команды нападающего Роберта Левандовски.

«Мы прежде уже сталкивались с попытками нагнетать обстановку. Это не доставляет нам проблем. Мы направили предложение его агенту. Он предложение отклонил. Это его право. Факт остается фактом: у Роберта есть контракт, и он будет его исполнять. Баста! Мы очень четко и последовательно доносим свою позицию. В «Баварии» все устроено именно так, игрок не важнее клуба», — приводит слова Кана Twitter-аккаунт Bayern&Germany.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти в «Барселону». Агент нападающего Пини Захави будет настаивать, чтобы «Бавария» продала его клиента.

В нынешнем сезоне 33-летний футболит забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 46 матчах за мюнхенцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Зенит 0
2-й тайм

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Оливер Кан
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 21:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 1
14.08 16:30
Арминия – Фрайбург
 0 : 0
14.08 16:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 4
14.08 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
14.08 16:30
Унион Б – Байер
 1 : 1
14.08 16:30
Штутгарт – Гр. Фюрт
 5 : 1
14.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 5 : 2
15.08 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 1 : 0
15.08 18:30
Кельн – Герта
 3 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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