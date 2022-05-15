Оливер Кан: «У Левандовского есть контракт, и он будет его исполнять. Игрок не важнее клуба»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан отреагировал на возможный уход из команды нападающего Роберта Левандовски.

«Мы прежде уже сталкивались с попытками нагнетать обстановку. Это не доставляет нам проблем. Мы направили предложение его агенту. Он предложение отклонил. Это его право. Факт остается фактом: у Роберта есть контракт, и он будет его исполнять. Баста! Мы очень четко и последовательно доносим свою позицию. В «Баварии» все устроено именно так, игрок не важнее клуба», — приводит слова Кана Twitter-аккаунт Bayern&Germany.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти в «Барселону». Агент нападающего Пини Захави будет настаивать, чтобы «Бавария» продала его клиента.

В нынешнем сезоне 33-летний футболит забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 46 матчах за мюнхенцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.