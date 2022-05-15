«Боруссия» интересуется нападающим «Реймса» Экитике

Нападающий «Реймса» Уго Экитике интересен дортмундской «Боруссии».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, немецкий клуб готов побороться с «Ньюкаслом» за 19-летнего футболиста. Экитике находится в списке кандидатов на замену Эрлину Холанну, который уходит в «Манчестер Сити».

Контракт форварда с «Реймсом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Экитике сыграл за клуб 22 матча в чемпионате Франции, забил девять голов и отдал три результативные передачи.