Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн представлен в качестве главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний специалист с 1 июля официально стал главным тренером баварцев. Также с этого дня на должность генерального директора заступает Оливер Кан, который сменил Карла-Хайнца Румменигге.

Нагельсманн сменил на этом посту Ханси Флика, который возглавит сборную Германии.