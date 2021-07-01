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Нагельсманн представлен в качестве главного тренера «Баварии»

13:20
Юлиан Нагельсманн. Фото ФК «Бавария»
Юлиан Нагельсманн. Фото ФК «Бавария»
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Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн представлен в качестве главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний специалист с 1 июля официально стал главным тренером баварцев. Также с этого дня на должность генерального директора заступает Оливер Кан, который сменил Карла-Хайнца Румменигге.

Нагельсманн сменил на этом посту Ханси Флика, который возглавит сборную Германии.

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Сергей Разин все материалы автора

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