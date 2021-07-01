«Боруссия» подтвердила договоренность с «МЮ» о трансфере Санчо

«Боруссия» на официальном сайте подтвердила трансфер полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб должен будет заплатить за переход 85 миллионов евро. Дополнительные бонусы не упомянуты. Журналист Фабрицио Романо 1 июля сообщил, что «Манчестер Сити», воспитанником которого является Санчо, получит от сделки около 13 миллионов евро.

Для завершения сделки Санчо необходимо успешно пройти медицинский осмотр в «МЮ».

В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

Санчо принял участие только в одном матче сборной Англии на Евро-2020 — против Чехии (1:0), где провел семь минут на поле и не отметился результативными действиями.