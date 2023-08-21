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Джан: «После ухода Беллингема в раздевалке «Боруссии» никто не унывает»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением об уходе полузащитника Джуда Беллингема в «Реал».

«Я думаю, что любой тренер был бы счастлив, если бы Беллингем был в его составе. При этом верно и то, что в раздевалке могли возникать проблемы. Джуд был третьим капитаном в нашей команде, но он очень молодой игрок, чтобы потянуть такую ответственность в 19 лет. Он давал другим чувствовать, что он лучше их, но не всегда мог доказывать это на поле. Он всегда был игроком, шедшим вперед, но команда его не видела. Когда мы вылетели из ЛЧ, Беллингем выступил не лучшим образом. Его уход дает возможность для роста других игроков. Конечно, без него «Боруссия» стала немного слабее, но в раздевалке никто не унывает после его ухода», — приводит слова Джана Caught Offside.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за хавбека 103 миллиона евро.

Джуд Беллингем
Эмре Джан
ФК Боруссия (Дортмунд)
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1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Штутгарт 1 1 0 0 5-0 3
4
 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 1-0 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
7
 Унион Б 1 1 0 0 4-1 3
8
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
9
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
10
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
11
 РБ Лейпциг 1 0 0 1 2-3 0
12
 Майнц 1 0 0 1 1-4 0
13
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
14
 Дармштадт 1 0 0 1 0-1 0
15
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
17
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кельн 1 0 0 1 0-1 0
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18.08 21:30
Вердер – Бавария
 0 : 4
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 4 : 4
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 3 : 2
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 1 : 2
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 5 : 0
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 2 : 0
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
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20.08 16:30
Унион Б – Майнц
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
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Штутгарт

 2
П
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

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Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 2
Паскаль Штенцель

Паскаль Штенцель

Штутгарт

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И К Ж
Кристофер Антви-Аджей

Кристофер Антви-Аджей

Бохум

 1 0 1
Леандру Баррейру

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 1 0 1
Кевин Беренс

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