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Сегодня, 19:49

Главный скаут «Боруссии» перейдет в «Баварию»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Боруссия» объявила об уходе главы отдела скаутинга и аналитики Маркуса Пилавы.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Пилава займет пост главного скаута в «Баварии».

Отмечается, что 44-летний специалист приступит к работе в мюнхенском клубе 1 сентября.

В прошедшем сезоне «Бавария» выиграла бундеслигу, набрав 77 очков в 34 турах. Дортмундский клуб занял второе место с 69 баллами.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1552320199457742849
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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