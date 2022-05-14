Форвард «Баварии» Мюллер рассказал о несостоявшихся переходах

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о том, в каких клубах мог продолжить карьеру ранее.

«В 2015 году «Бавария» решительно отвергла предложение «МЮ». Тогда я почувствовал доверие со стороны «Баварии». Что касается «Хоффенхайма», какое-то время вероятность перехода была действительно высокой. К счастью, Херманн Герланд сопротивлялся изо всех сил и предотвратил мой трансфер.

Когда тренером команды был Нико Ковач, я стал получать недостаточно игрового времени. Покину ли я «Баварию» в будущем? Сейчас ответить не могу. Я чувствую себя хорошо, не ощущаю давления и имею массу вариантов», — цитирует Мюллера Munchner Merkur.

32-летний футболист играет в «Баварии» с лета 2007 года. В этом сезоне он провел 31 матч в бундеслиге, забив 8 голов и сделав 17 ассистов.